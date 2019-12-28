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Çavuşoğlu: (Somali'ye doktorlarımızı ve uçaklarımızı gönderiyoruz"
6 saat önce
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AK Parti Antalya İl Başkanlığının düzenlediği Genişletilmiş İl Danışma Toplantısında konuştu. Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 04:54 Kaynak: AA
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