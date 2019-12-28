Çavuşoğlu: (Somali'ye doktorlarımızı ve uçaklarımızı gönderiyoruz" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çavuşoğlu: (Somali'ye doktorlarımızı ve uçaklarımızı gönderiyoruz' - Son Dakika

Çavuşoğlu: (Somali'ye doktorlarımızı ve uçaklarımızı gönderiyoruz"

6 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AK Parti Antalya İl Başkanlığının düzenlediği Genişletilmiş İl Danışma Toplantısında konuştu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AK Parti Antalya İl Başkanlığının düzenlediği Genişletilmiş İl Danışma Toplantısında konuştu.

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Çavuşoğlu: (Somali'ye doktorlarımızı ve uçaklarımızı gönderiyoruz

Mevlüt Çavuşoğlu, AK Parti, Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 04:54 Kaynak: AA
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