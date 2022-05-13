Kongo Demokratik Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Apala, Çavuşoğlu ile basın toplantısında konuştu Açıklaması - Son Dakika

Kongo Demokratik Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Christophe Lutundula Apala, Demokratik Kongo'nun doğal kaynakları ve verimli toprakları dolayısıyla teröre açık hale geldiğini belirterek, "Türkiye gibi bir ülke bize terörle mücadelede yardımcı olursa, yağmaların önüne geçebilmemizi sağlarsa o zaman teröristler ile de mücadele etmiş oluruz." dedi.

Apala ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde ortak basın toplantısı düzenledi.

Türkiye ile Demokratik Kongo Cumhuriyeti arasında iş birliği ve ortaklık konusunda devlet başkanları düzeyinde daha önce bir iradenin ortaya konulduğunu belirten Apala, ilişkilerin de ivme kazandığını söyledi.

Apala, dışişleri bakanları düzeyinde iki ülke arasındaki iş birliğine siyasi bir ivme kazandırmaya çalıştıklarını vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:

"Geçen seneden beri bu şekilde çalışıyor ve çok farklı anlaşmaları hayata geçiriyoruz. Tabii ki anlaşmalar, yatırımların korunması ve karşılıklı teşvik edilmesi yönünde sağlandı. Çifte vergilendirmenin ve vergi kaçakçılarının önlenmesi yönünde imzalandı. Aynı zamanda savunma, turizm, kültür alanlarında anlaşmalar imzalandı. Çok kısa sürede de eğitim alanında anlaşmalar imzalanmış olacak. Gerçekten de çok önemli bir hukuki ve kurumsal altyapı ortaya koyarak bundan sonra emin adımlarla yolumuza devam edebiliriz."

Türk ve Kongolu iş insanlarının iş birliği konusunda çerçeve belirlediklerini ve yatırımcıların harekete geçmesi gerektiğini vurgulayan Apala, Demokratik Kongo'da çok sayıda Tür şirketi bulunduğunu aktardı.

Apala, Kongoluların Türkiye'ye güvendiğini ve bir iş birliği geleceği gördüğünü vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Zaten sermaye elinizde ve dinamik iş insanları var. Bildiğimiz önemli kaynaklarımız, çok dinamik ve önemli yetilere sahip olabilecek bir gençliğimiz var. Türkiye, bizim çok büyük bir dostumuz. Dostluk her zaman Allah'ın bir lütfudur. O yüzden de dostluğu korumak gerekir, nitekim biz de bunu yapıyoruz.

Bugün birçok devlet arasında olmayan bir özel durum söz konusu. Yüksek düzeyli iş birliği kurulunu çok kısa sürede hayata geçireceğiz. Bu sayede düzenli şekilde iki ülke ilişkilerini gözden geçirebileceğiz. ve tabii ki her zaman buna ivme katmaya devam edebileceğiz. İki devlet başkanının da bu yönde zaten net bir fikri olduğunu biliyoruz."

"İki ülke olarak birlikte yolumuza devam edeceğimizi hissediyorum"

Apala, Demokratik Kongo'nun doğusunda terörden kaynaklı güvenlik sorununun vahim boyutlara ulaştığına değinerek, terörle mücadele konusunda Türkiye'ye çok güvendiklerini, bu bağlamda savunma sanayi, askeri ve askeri eğitim konularında çok sayıda anlaşma imzaladıklarını dile getirdi.

Türklerin çalışkan bir ulus olduğuna işaret eden Apala, "Her zaman buraya geldiğinizde çok sıcak şekilde karşılanıyoruz. Misafirperverlik ve bu ışık, gözlerimizi rahatsız etmiyor, tam tersine umut veren bir ışık. İki ülke olarak birlikte yolumuza devam edeceğimizi hissediyorum, çok teşekkürler." diye konuştu.

Türkiye ile iş birliğimizi güvenlik politikalarıyla uyumlu hale getirmek istiyoruz"

Aplala, Demokratik Kongo'nun doğal kaynaklar bakımından zengin olmasının ülkeyi teröre açık hale getirdiğine işaret ederek, şöyle devam etti:

"Dünyada hiçbir ülke ne kadar güçlü olursa olsun terörle tek başına mücadele edemez. Terör, tüm kıtaya yayılan bir kanser gibi. Bugün tabii ki Suriye'de, Irak'ta, Orta Doğu'da terörizme karşı belli kazanımlar elde edildiyse bile Orta Afrika'da, Doğu Afrika'da hatta Güney Afrika'da çok farklı terör saldırıları görüyoruz. Bunlara alışıp herhangi bir olay gibi kabul etmemek gerekiyor. Bu, bir hata olur. Bu yüzden DEAŞ'a karşı mücadelede uluslararası koalisyonun bir parçasıyız.

Türkiye ile ilişkilerimiz büyük önem taşıyor. Tabii ki birçok alanda iş birliklerimiz var. Bu iş birliğimizi, güvenlik politikalarıyla da uyumlu hale getirmek gerekiyor. İkinci önemli husus, istihbarat değişimi ve çeşitli konum bilgilerinin paylaşılması, radarlardaki hareketliliğin incelenmesi ki, Türkiye bu konuda çok büyük bir uzmanlığa sahip. Diğer önemli boyut ise askeri müdahale. Biliyoruz teröristlerin belli bir kimlikleri, bulundukları belli coğrafi bölgeleri ve yararlandıkları bir finansman var. Dolayısıyla bunlarla mücadele hatta askeri müdahale çok önemli. 20 kusur yıldır ülkemiz sistematik bir şekilde terör saldırısıyla karşı karşıya."

"Türkiye, bize yardım ederse yağmaların önüne geçebiliriz"

Apala, Türkiye ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin terörle mücadelede yapacağı iş birliğine ilişkin şu bilgileri verdi:

"Tabii burada bir bankacılık sistemi, kontrol edilmesi gereken mali bilgiler konusu var. Mesela, para aklanması ya da terör kaynaklı paranın önüne geçilmesi gibi bir kanunumuz olsa da bunu biz eğer ortaklarımızla iş birliği içinde olmazsak hayata geçiremeyiz. Türkiye gibi ortaklarımızla ticari ve mali konulardaki ilişkilerimizi hayata geçirmemiz çok önemli. Biliyorsunuz kanlı elmaslar, kobalt gibi çok önemli kaynaklarımız var.

Türkiye gibi bir ülke, bize terörle mücadele konusunda yardımcı olursa bu yağmaların önüne geçmemizi sağlayabilirse o zaman teröristlerle mücadele etmiş oluruz. Bir tarafta askeri boyut, bir tarafta mali boyut bir tarafta da istihbarat boyutu var. Bütün bu boyutlarda ilişkilerimizde, iş birliğimizde bunların üzerine gitmemiz gerekiyor. Çünkü Türkiye'nin elinde olanaklar ve bu konuda deneyimi var. Türkiye, terörle mücadele edebilmiş ve birçok imkanı seferber etmiş bir ülke. Bizim tabii elimizde bu tür olanaklar olmuyor. Teknolojik ve ekonomik olarak daha az gelişmiş bir ülke olarak bütün bu konularda tabii ki hem devlet hem de bakanlar olarak görüşmelerimizde bu konulara yer veriyoruz."