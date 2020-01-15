Çavuşoğlu: "Son zamanlarda içerideki köklü tartışmalardan dolayı AB'nin zayıfladığını görüyoruz" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çavuşoğlu: 'Son zamanlarda içerideki köklü tartışmalardan dolayı AB'nin zayıfladığını görüyoruz' - Son Dakika

Çavuşoğlu: "Son zamanlarda içerideki köklü tartışmalardan dolayı AB'nin zayıfladığını görüyoruz"

6 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun toplantının yapıldığı salona gelmesi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun kürsüye çıkması Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, SETA'da "Küresel Belirsizlik Ortamında Türk Dış Politikası" konulu...

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun toplantının yapıldığı salona gelmesi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun kürsüye çıkması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, SETA'da "Küresel Belirsizlik Ortamında Türk Dış Politikası" konulu panelde konuştu. (1)

Çavuşoğlu: Son zamanlarda içerideki köklü tartışmalardan dolayı AB'nin zayıfladığını görüyoruz

Mevlüt Çavuşoğlu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 03:05 Kaynak: AA
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