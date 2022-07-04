Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Avusturya Dışişleri Alexander Schallenberg ve İçişleri Bakanı Gerhard Karner ile ortak basın toplantısı düzenledi. (1)

Son dakika haber | İçişleri Bakanı Soylu: 'Türkiye ile Avusturya arasında, İngiltere, Almanya ve birçok ülke ile yürüttüğümüz, ortak mekanizma kurma kararı aldık.'

Kaynak: AA

Mevlüt Çavuşoğlu, Süleyman Soylu, Avusturya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Çavuşoğlu: 'Son zamanlarda Türkiye ve Avusturya arasında ilişkilerimizde yakaladığımız ivmeden memnunuz' - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.