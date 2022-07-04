Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Avusturya Dışişleri Alexander Schallenberg ve İçişleri Bakanı Gerhard Karner'in salona gelişi
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Avusturya Dışişleri Alexander Schallenberg ve İçişleri Bakanı Gerhard Karner ile ortak basın toplantısı düzenledi. (1)
Son Dakika › Güncel › Çavuşoğlu: 'Son zamanlarda Türkiye ve Avusturya arasında ilişkilerimizde yakaladığımız ivmeden memnunuz' - Son Dakika