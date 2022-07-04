Çavuşoğlu: "Son zamanlarda Türkiye ve Avusturya arasında ilişkilerimizde yakaladığımız ivmeden memnunuz" - Son Dakika
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Çavuşoğlu: "Son zamanlarda Türkiye ve Avusturya arasında ilişkilerimizde yakaladığımız ivmeden memnunuz"

04.07.2022 14:57
Çavuşoğlu: "Son zamanlarda Türkiye ve Avusturya arasında ilişkilerimizde yakaladığımız ivmeden memnunuz"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Avusturya Dışişleri Alexander Schallenberg ve İçişleri Bakanı Gerhard Karner'in salona gelişi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu,...

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Avusturya Dışişleri Alexander Schallenberg ve İçişleri Bakanı Gerhard Karner'in salona gelişi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Avusturya Dışişleri Alexander Schallenberg ve İçişleri Bakanı Gerhard Karner ile ortak basın toplantısı düzenledi. (1)

YORUMLAR
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: 'Avusturya'nın Türkiye'nin AB üyeliği konusunda fikirlerini biliyoruz. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: 'Avusturya'nın Türkiye'nin AB üyeliği konusunda fikirlerini biliyoruz. Son dakika haber | İçişleri Bakanı Soylu: 'Türkiye ile Avusturya arasında, İngiltere, Almanya ve birçok ülke ile yürüttüğümüz, ortak mekanizma kurma kararı aldık.' Son dakika haber | İçişleri Bakanı Soylu: 'Türkiye ile Avusturya arasında, İngiltere, Almanya ve birçok ülke ile yürüttüğümüz, ortak mekanizma kurma kararı aldık.'
Kaynak: AA

Mevlüt Çavuşoğlu, Süleyman Soylu, Avusturya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çavuşoğlu: 'Son zamanlarda Türkiye ve Avusturya arasında ilişkilerimizde yakaladığımız ivmeden memnunuz' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çavuşoğlu: "Son zamanlarda Türkiye ve Avusturya arasında ilişkilerimizde yakaladığımız ivmeden memnunuz" - Son Dakika
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