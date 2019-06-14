Son Dakika Haberleri: Çavuşoğlu: "Sondaj konusunda Rusların öyle taraf tutan bir açıklamasını ya da bir tutumunu görmedik"
Son Dakika Güncel Haber

Çavuşoğlu: "Sondaj konusunda Rusların öyle taraf tutan bir açıklamasını ya da bir tutumunu görmedik"

39 dakika önce

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamalarıANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Anadolu Ajansı Editör Masası'na konuk oldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamaları
ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Anadolu Ajansı Editör Masası'na konuk oldu. (7)
Çavuşoğlu: Sondaj konusunda Rusların öyle taraf tutan bir açıklamasını ya da bir tutumunu görmedik
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 11:48 Kaynak: AA
Anadolu Ajansı, Mevlüt Çavuşoğlu, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İsmail Küçükkaya'dan ortak yayın açıklaması: Avrupa'daki Cüneyt Çakır gibi yöneteceğim Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter'dan paylaştı: İyi tatiller kuzularım El öptürüp çalışanına harçlık veren bakan eşi Pervin Ersoy: Eşim çok kızdı HDP'den seçmenlerine: İstanbul'da sandığa gitmek, geçerli oy kullanmak şarttır

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.6.2019 12:27:28. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çavuşoğlu: "Sondaj konusunda Rusların öyle taraf tutan bir açıklamasını ya da bir tutumunu görmedik"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]