Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Soydaşlarımızın uluslararası hukuktan ve ikili anlaşmalardan kaynaklanan haklarının takipçisi olacağız" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Düsseldorf'taki Avrupa Başkonsoloslar Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu, "Vatandaşlarımızla her zaman el ele olduk her fırsatta bir araya geldik. Makamlarımızda oturarak vatandaşlarımızın dertlerini öğrenmemiz, onlara devletin ve Türkiye'nin şefkatini hissettirmemiz mümkün değildir. Vatandaşımız neredeyse oraya gideceğiz. Camide toplanıyorsa camide, dernekte toplanıyorsa dernekte, iş yerine gideceğiz, evine gideceğiz, çayını içeceğiz. Dolayısıyla her fırsatta ve her platformda lütfen vatandaşlarımızla bir araya gelin. Sadece vatandaşlarımızla değil soydaşlarımız ve akraba topluluklarımıza da ülkemizin desteğini lütfen hissettirin. Vatandaşlarımız ve soydaşlarımız asla yalnız değildir. Dünyanın neresinde olursa olsun soydaşlarımızın uluslararası hukuktan ve ikili anlaşmalardan kaynaklanan haklarının takipçisi olacağız" dedi.

Çavuşoğlu, "Türkiye Cumhuriyetinin başkonsolosları olarak vatandaşlarımızın hak ve çıkarlarının korunması, onlara devletimizin ilgi ve desteğinin her an gösterilmesi öncelikli görevinizdir. Vatandaşlarımızın taleplerinin ve ihtiyaçlarını karşılanması öncelikli hedefiniz olsun. Vatandaşa hizmetin asla mesaisi olmaz. Akşam, tatil, mesai bitimi demeden vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

(İHA)