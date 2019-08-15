Çavuşoğlu: "Söylediğimiz ABD'nin bir oyalama taktiğinin geçerli olmayacağı. Maalesef Münbiç'te...
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Çavuşoğlu: "Söylediğimiz ABD'nin bir oyalama taktiğinin geçerli olmayacağı. Maalesef Münbiç'te böyle bir oyalamaya gittiler, sözlerini tutmadılar"
Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 11:51 Kaynak: AA
Çavuşoğlu: "Söylediğimiz ABD'nin bir oyalama taktiğinin geçerli olmayacağı. Maalesef Münbiç
'te böyle bir oyalamaya gittiler, sözlerini tutmadılar"
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