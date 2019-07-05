Çavuşoğlu: Srebrenitsa ile ilgili Avrupa Konseyi'nde anma töreni düzenleyeceğiz
1 saat önce
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Ayın 11'inde Srebrenitsa soykırımı ile ilgili Avrupa Konseyi'nde anma töreni düzenleyeceğiz.
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 04:07
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Ayın 11'inde Srebrenitsa
soykırımı ile ilgili Avrupa Konseyi
'nde anma töreni düzenleyeceğiz. Srebrenitsa soykırımını ilk defa anacak biz de buna katkı sağlıyoruz." dedi.
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