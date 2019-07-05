Son Dakika Haberleri: Çavuşoğlu: Srebrenitsa ile ilgili Avrupa Konseyi'nde anma töreni düzenleyeceğiz
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Çavuşoğlu: Srebrenitsa ile ilgili Avrupa Konseyi'nde anma töreni düzenleyeceğiz

1 saat önce

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Ayın 11'inde Srebrenitsa soykırımı ile ilgili Avrupa Konseyi'nde anma töreni düzenleyeceğiz.

Çavuşoğlu: Srebrenitsa ile ilgili Avrupa Konseyi'nde anma töreni düzenleyeceğiz, System.String[]
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Ayın 11'inde Srebrenitsa soykırımı ile ilgili Avrupa Konseyi'nde anma töreni düzenleyeceğiz. Srebrenitsa soykırımını ilk defa anacak biz de buna katkı sağlıyoruz." dedi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 04:07 
Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Konseyi, Srebrenitsa, Ekonomi
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