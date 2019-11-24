Son Dakika Haberleri: Çavuşoğlu Sri Lanka'nın yeni Dışişleri Bakanı Gunawardena'yı tebrik etti
Son Dakika Güncel Çavuşoğlu Sri Lanka'nın yeni Dışişleri Bakanı Gunawardena'yı tebrik etti - Son Dakika

Çavuşoğlu Sri Lanka'nın yeni Dışişleri Bakanı Gunawardena'yı tebrik etti

6 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sri Lanka Dışişleri Bakanı Dinesh Gunawardena ile telefonda görüştü.

Çavuşoğlu Sri Lanka'nın yeni Dışişleri Bakanı Gunawardena'yı tebrik etti, System.String[]

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sri Lanka Dışişleri Bakanı Dinesh Gunawardena ile telefonda görüştü.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Çavuşoğlu görüşmede, Sri Lanka Dışişleri Bakanlığına getirilen Gunawardena'yı yeni görevi dolayısıyla tebrik etti.

Mevlüt Çavuşoğlu, Sri Lanka, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.11.2019 04:06 Kaynak: AA
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