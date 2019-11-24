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Çavuşoğlu Sri Lanka'nın yeni Dışişleri Bakanı Gunawardena'yı tebrik etti
6 saat önce
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sri Lanka Dışişleri Bakanı Dinesh Gunawardena ile telefonda görüştü.
Haber Yayın Tarihi: 24.11.2019 04:06 Kaynak: AA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sri Lanka Dışişleri Bakanı Dinesh Gunawardena ile telefonda görüştü.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Çavuşoğlu görüşmede, Sri Lanka Dışişleri Bakanlığına getirilen Gunawardena'yı yeni görevi dolayısıyla tebrik etti.
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