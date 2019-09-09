Çavuşoğlu: "Statükoyu korumaya çalışmak, KKTC halkının kabul edeceği bir yaklaşım değildir"
2 saat önce
KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı ve Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ortak basın toplantısı düzenledi.
Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 03:35 Kaynak: AA
KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı ve Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ortak basın toplantısı düzenledi.
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