Son Dakika Haberleri: Çavuşoğlu: "Statükoyu korumaya çalışmak, KKTC halkının kabul edeceği bir yaklaşım değildir"
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Çavuşoğlu: "Statükoyu korumaya çalışmak, KKTC halkının kabul edeceği bir yaklaşım değildir"

2 saat önce

KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı ve Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ortak basın toplantısı düzenledi.

KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı ve Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ortak basın toplantısı düzenledi.

Çavuşoğlu: Statükoyu korumaya çalışmak, KKTC halkının kabul edeceği bir yaklaşım değildir

Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı, Kıbrıs, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 03:35 Kaynak: AA
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