Çavuşoğlu, STK temsilcileri ile bir araya geldi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çavuşoğlu, STK temsilcileri ile bir araya geldi - Son Dakika

Çavuşoğlu, STK temsilcileri ile bir araya geldi

8 dakika önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun katılımcılarla selamlaşması Toplantının yapıldığı salon ve katılımcılar MARDİN - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Mardin'de faaliyet gösteren Sivil Toplum Kuruluşu temsilcileri ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun katılımcılarla selamlaşması

Toplantının yapıldığı salon ve katılımcılar MARDİN - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Mardin'de faaliyet gösteren Sivil Toplum Kuruluşu temsilcileri ile bir araya geldi.

Çavuşoğlu, STK temsilcileri ile bir araya geldi

Sivil Toplum Kuruluşu, Mevlüt Çavuşoğlu, Mardin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 05:19 Kaynak: AA
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