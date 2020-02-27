Çavuşoğlu, STK temsilcileri ile bir araya geldi - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun katılımcılarla selamlaşması

Toplantının yapıldığı salon ve katılımcılar MARDİN - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Mardin'de faaliyet gösteren Sivil Toplum Kuruluşu temsilcileri ile bir araya geldi.