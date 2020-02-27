Çavuşoğlu, STK temsilcileri ile bir araya geldi - Son Dakika

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Çavuşoğlu, STK temsilcileri ile bir araya geldi
8 dakika önce
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun katılımcılarla selamlaşması Toplantının yapıldığı salon ve katılımcılar MARDİN - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Mardin'de faaliyet gösteren Sivil Toplum Kuruluşu temsilcileri ile bir araya geldi.
Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 05:19 Kaynak: AA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun katılımcılarla selamlaşması
Toplantının yapıldığı salon ve katılımcılar MARDİN - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Mardin'de faaliyet gösteren Sivil Toplum Kuruluşu temsilcileri ile bir araya geldi.
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