Çavuşoğlu-Stoltenberg görüşmesi başladı
1 saat önce
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüşüyor.
Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 11:16 Kaynak: AA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüşüyor.
Çavuşoğlu, Stoltenberg'i Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'ne gelişinde karşıladı. Daha sonra Çavuşoğlu ve Stoltenberg baş başa görüşmeye geçti.
Görüşmenin ardından Çavuşoğlu ve Stoltenberg ortak basın toplantısı düzenleyecek.
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