Son Dakika Haberleri: Çavuşoğlu-Stoltenberg görüşmesi başladı
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Çavuşoğlu-Stoltenberg görüşmesi başladı

1 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüşüyor.

Çavuşoğlu-Stoltenberg görüşmesi başladı, System.String[]

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüşüyor.

Çavuşoğlu, Stoltenberg'i Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'ne gelişinde karşıladı. Daha sonra Çavuşoğlu ve Stoltenberg baş başa görüşmeye geçti.

Görüşmenin ardından Çavuşoğlu ve Stoltenberg ortak basın toplantısı düzenleyecek.

Dolmabahçe Sarayı, Jens Stoltenberg, Mevlüt Çavuşoğlu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 11:16 Kaynak: AA
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