Son Dakika Haberleri: Çavuşoğlu: "Şu rakamlara baktığınız zaman, ortada organize bir çalma var"

Çavuşoğlu: "Şu rakamlara baktığınız zaman, ortada organize bir çalma var"

7 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Kastamonulu MHP'liler iftar programı"na katıldı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Kastamonulu MHP'liler iftar programı"na katıldı.
(2)
"Sandıklarda 9 tane KHK ile atılanlar var. Bunlar kamu görevlisi bile değil, hiçbir yerde çalışmıyor. Peki KHK ile atılanlar kimlerdir, FETÖ'cülerdir, vatan hainleridir. O yüzden kamu görevlerinden atılanlar. Peki bu kamu görevinden atılanları kim getirdi de bu sandıklara yazdı? Bunun hesabını da elbette hukuk soracaktır, sormalıdır"
"Şu rakamlara baktığınız zaman, ortada organize bir çalma var. Bunu söyleyince alınıyorlar"
Çavuşoğlu: Şu rakamlara baktığınız zaman, ortada organize bir çalma var
Haber Yayın Tarihi : 25.05.2019 10:29 Kaynak: AA
Mevlüt Çavuşoğlu, MHP, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



MHP Lideri Devlet Bahçeli'den Partisine HDP Talimatı: Bu Algıyı Kırın Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sanatçılarla Bir Araya Geldi: Opera Binasını 2021'de Bitireceğiz Lahmacun Sırasında İki Grup Birbirine Girdi! Yaralılar Var CHP İstanbul Adayı Ekrem İmamoğlu, Saadet Partisi'nin İftarına Katıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.5.2019 06:16:07. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çavuşoğlu: "Şu rakamlara baktığınız zaman, ortada organize bir çalma var"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]