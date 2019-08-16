Çavuşoğlu, Sudan'da
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Geçici Sivil Yönetim düzenlemelerini içeren Anayasal Bildiri'nin imza törenine katılmak üzere Sudan'ın başkenti Hartum'a geldi.
Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 05:13 Kaynak: DHA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Geçici Sivil Yönetim düzenlemelerini içeren Anayasal Bildiri'nin imza törenine katılmak üzere Sudan
'ın başkenti Hartum
'a geldi.
Çavuşoğlu'nu Hartum Havalimanı'nda Dışişleri Bakan Vekili Büyükelçi Ömer Dahab Mohamed karşıladı.
Bakan Çavuşoğlu, ziyaretine ilişkin Twitter hesabından, "Geçici Sivil Yönetim düzenlemelerini içeren Anayasal Bildiri'nin imza töreni için dost ve kardeş #Sudan'dayız" mesajını paylaştı.
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