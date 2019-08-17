Çavuşoğlu Sudan'da Finlandiyalı mevkidaşı Haavisto ile görüştü
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Geçici Sivil Yönetim düzenlemelerini içeren Anayasal Bildiri'nin imza törenine katılmak için geldiği Sudan'ın başkenti Hartum'da, Finlandiyalı mevkidaşı Pekka Haavisto ile bir araya geldi.
Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 12:49 Kaynak: AA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
, Geçici Sivil Yönetim düzenlemelerini içeren Anayasal Bildiri'nin imza törenine katılmak için geldiği Sudan
'ın başkenti Hartum
'da, Finlandiyalı mevkidaşı Pekka Haavisto ile bir araya geldi.
Corinthia Oteli'nde yapılan görüşmede, Avrupa Birliği
(AB) ile ilişkiler, Doğu Akdeniz
, Suriye
ve Sudan konuları ele alındı.
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