Son Dakika Haberleri: Çavuşoğlu Sudan'da Finlandiyalı mevkidaşı Haavisto ile görüştü
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Çavuşoğlu Sudan'da Finlandiyalı mevkidaşı Haavisto ile görüştü

1 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Geçici Sivil Yönetim düzenlemelerini içeren Anayasal Bildiri'nin imza törenine katılmak için geldiği Sudan'ın başkenti Hartum'da, Finlandiyalı mevkidaşı Pekka Haavisto ile bir araya geldi.

Çavuşoğlu Sudan'da Finlandiyalı mevkidaşı Haavisto ile görüştü, System.String[]
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Geçici Sivil Yönetim düzenlemelerini içeren Anayasal Bildiri'nin imza törenine katılmak için geldiği Sudan'ın başkenti Hartum'da, Finlandiyalı mevkidaşı Pekka Haavisto ile bir araya geldi.
Corinthia Oteli'nde yapılan görüşmede, Avrupa Birliği (AB) ile ilişkiler, Doğu Akdeniz, Suriye ve Sudan konuları ele alındı.
Mevlüt Çavuşoğlu, Hartum, Sudan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 12:49 Kaynak: AA
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