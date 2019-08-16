Çavuşoğlu Sudan Dışişleri Bakan Vekili Büyükelçi Omer Dahab Mohamed ile ikili ve heyetlerarası...
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Çavuşoğlu Sudan Dışişleri Bakan Vekili Büyükelçi Omer Dahab Mohamed ile ikili ve heyetlerarası görüştü.
Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 07:36 Kaynak: DHA
Çavuşoğlu Sudan
Dışişleri Bakan Vekili Büyükelçi Omer Dahab Mohamed ile ikili ve heyetlerarası görüştü
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