Son Dakika Haberleri: Çavuşoğlu Sudan Dışişleri Bakan Vekili Büyükelçi Omer Dahab Mohamed ile ikili ve heyetlerarası...
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Çavuşoğlu Sudan Dışişleri Bakan Vekili Büyükelçi Omer Dahab Mohamed ile ikili ve heyetlerarası...

41 dakika önce

Çavuşoğlu Sudan Dışişleri Bakan Vekili Büyükelçi Omer Dahab Mohamed ile ikili ve heyetlerarası görüştü.

Çavuşoğlu Sudan Dışişleri Bakan Vekili Büyükelçi Omer Dahab Mohamed ile ikili ve heyetlerarası görüştü
Sudan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 07:36 Kaynak: DHA
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