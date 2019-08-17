Çavuşoğlu, Sudan halkına, Türk halkının selamlarını iletti
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sudan ziyareti kapsamında, Sudanlı seyyar satıcıları ziyaret etti.
Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 10:19 Kaynak: DHA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
, Sudan
ziyareti kapsamında, Sudanlı seyyar satıcıları ziyaret etti.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sudan ziyareti kapsamında, Sudanlı seyyar satıcıları ziyaret etti. Seyyar kahveci bir kadına, termos hediye ettikten sonra, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve Türk halkının selamlarını getirdiğini belirten Çavuşoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kardeş Sudan halkına, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Aziz milletimizin selam ve sevgilerini getirdik" dedi.
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