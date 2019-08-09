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Çavuşoğlu: "(Suriye) Amerika ile orada terör koridorunu ortadan kaldırmak, onun yerine barış...

51 dakika önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, XI. Büyükelçiler Konferansı kapsamında Samsun Valiliğince düzenlenen etkinlikte Ticaret Odası üyeleri, yerel medya temsilcileri, öğrenciler ve akademisyenlere hitap etti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, XI. Büyükelçiler Konferansı kapsamında Samsun Valiliğince düzenlenen etkinlikte Ticaret Odası üyeleri, yerel medya temsilcileri, öğrenciler ve akademisyenlere hitap etti.
Mevlüt Çavuşoğlu, Samsun, Politika

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 04:58 Kaynak: AA
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