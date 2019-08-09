Çavuşoğlu: "(Suriye) Amerika ile orada terör koridorunu ortadan kaldırmak, onun yerine barış...
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, XI. Büyükelçiler Konferansı kapsamında Samsun Valiliğince düzenlenen etkinlikte Ticaret Odası üyeleri, yerel medya temsilcileri, öğrenciler ve akademisyenlere hitap etti.
Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 04:58 Kaynak: AA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
, XI. Büyükelçiler Konferansı kapsamında Samsun
Valiliğince düzenlenen etkinlikte Ticaret Odası üyeleri, yerel medya temsilcileri, öğrenciler ve akademisyenlere hitap etti.
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