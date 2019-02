Çavuşoğlu: Suriye'de Bir Anayasa Komisyonunun Kurulması İçin Çalışmalarımızı Yoğunlaştırdık

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Beyoğlu Belediyesi tarafından düzenlenen "Beyoğlu Buluşmaları"nın konuğu oldu. Bir otelde düzenlenen programa katılan Çavuşoğlu gündeme ilişkin açıklamalarda bulurken, "Ama en önemlisi siyasi çözüm için özellikle Astana ve Soçi süreçleri ile Cenevre Süreci'ni canlandırarak Suriye 'de bir anayasa komisyonunun kurulması için çalışmalarımızı yoğunlaştırdık. Önümüzde ki günlerde bu anayasa komisyonunu kurup sivil toplum, rejim ve muhalefeti bir araya getirerek ülke için bir anayasa taslağı hazırlamalarına yardımcı olacağız" dedi."FETÖ'NÜN YARATTIĞI TAHRİP İLE YARGIYA AZALAN GÜVEN ARTACAK" Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu , konuşmasında FETÖ'nün adalet sistemine güveni azalttığını söyledi. Dört bakanlığın birlikte yargıda reform stratejisini gerçekleştirmek için çalıştığını ifade eden Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'ın talimatları doğrultusunda ilerlediklerini söyledi. Çavuşoğlu, "Biz özellikle bir şeyi gördük ki, FETÖ'nün en çok tahrip ettiği alan yargı. O yüzden 'yargı reformu stratejisi'ni Adalet Bakanlığı 'mız kapsamlı bir şekilde yürütüyor. Esasen İçişleri Bakanlığı Dışişleri Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı olarak bizler de destek oluyoruz. Zaten reform eylem planında dört bakanlık var. Türkiye 'nin yeniden reformcu kimliğine bürünmesi için, Türkiye'nin normalleşmesi için bu çalışmaları kararlı bir şekilde sürdürüyoruz. Bu çalışmaları yaparken kendimize güvenmediğimizden değil ama Avrupa Konseyi gibi, Venedik Komisyonu gibi bu konuda iş birliği yaptığımız uluslararası kuruluşlar da var. Önümüzde ki süreçte bu yargı reformu stratejisini hayata geçirdiğimiz zaman siz iş adamları da sanatçılar da sivil toplum örgütlerinin üyeleri de herkes de yargıya tekrar güvenecek. Maalesef FETÖ'nün yarattığı bu tahrip sebebi ile yargıya güvenin geçtiğimiz dönemlerde azaldığını görüyoruz. Önümüzde ki süreçte yargı reform stratejisini hayata geçirirken uluslararası referans belgelerinin de özellikle dikkate alındığını gördük. Bunu Avrupa Birliği ile daha iyi ilişkiler içine gireceğimiz için söylemiyorum. Bu, Dışişleri Bakanı 'ndan Cumhurbaşkanı'ndan herhangi bir vatandaşa kadar herkesin beklentisiydi. Ama beklenti de bizden olduğu için Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları ile ve liderliği ile birlikte bu reform sürecini inşallah başarılı bir şekilde hayata geçireceğiz" dedi."SADECE BM KARARLARI YETMEZ, ORTAK ADIMLAR ATILMALI" Orta Doğu ve Kudüs sürecine de değinen Çavuşoğlu, BM kararlarının yetersiz olduğunu ortak adımlar atmak gerektiğini de ifade etti. Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, "Elbette Ortadoğu barış süreci ve Kudüs meselesini yakından takip ediyoruz. Son bir buçuk yılda attığımız adımlarla ABD ve İsrail 'in izlediği politikaların yanlış olduğunu tüm dünya tescillemiş oldu. Fakat sadece BM kararları yetmez, ortak adımlar atarak inşallah bu davayı da yakından takip etmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı."CEMAL KAŞIKÇI CİNAYETİNDE İNKAR POLİTİKASI İZLEYİP SUSMAYA BAŞLADILAR"Öldürülen Suudi Arabistanlı gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin açıklamalarda bulunun Çavuşoğlu, "Kaşıkçı cinayetinin aydınlanması için önce Suudi Arabistan ile işbirliği yapmaya çalıştık. Fakat Suudi Arabistan bu işbirliğini farklı yorumladı maalesef. Sadece bizden bilgi almak ve bu bilgilerin kapatılması yönünde bir eğilim gösterdi ve Suudi Arabistan'dan biz hiçbir bilgiyi alamadık. Başsavcı geldi, bizim başsavcımızdan bilgi aldı. Fakat karşılığında hiçbir bilgi yok. Şu anda cevaplanması gereken sorular var. En sonunda Suudi Arabistan, Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul 'da, başkonsolosluk binası içinde öldürüldüğünü ve cesedinin parçalanarak yok edildiğini itiraf etmek zorunda kaldı. Önce dedi ki, 'Vatandaşımız Türkiye'de kayboldu, Türkiye'ye gitmeyin. Türkiye'de kimsenin can güvenliği yok. İnsanlar kayboluyor' gibi açıklama yaptı. Dediler ki, arka kapıdan çıktı. Bunların hepsinin oyun olduğunu, ucuz taktik olduğunu gördük. Sürekli inkar politikası izlediler. Ama bizim izlediğimiz şeffaf politikalar ve bu cinayetin aydınlatılması ile ilgili samimi çabalarımız ve uluslararası camia ile bu çalışmayı şeffaf bir şekilde yürütmeye çalışmamız Suudi Arabistan'ı itiraf etme noktasına getirdi. Fakat ceset nerede? Cemal Kaşıkçı'yı boğarak öldürdükten sonra cesedini parçalayan kişi bu işlerden zevk aldığını söyleyen bir kişi. ve adli tıpta doktor, aynı zamanda üniversite de hoca. Özel seçilmiş birisi. Kim görderdi? Arkasında kim var? Tüm dünya bir şeyler söylüyor. Ama son zamanlarda batılı ülkeler hani insan haklarında çok hassas ya. Herkese ders vermeye çalışıyor ve batılı ülkeler… Susmaya başladılar. Kapatalım demeye başladılar. Sonra bir görüyoruz ki, habire anlaşmalar imzalıyorlar. Silah satıyorlar" sözlerini kullandı."SURİYE'DE BİR ANAYASA KOMİSYONUNUN KURULMASI İÇİN ÇALIŞMALAR YÜRÜTÜLÜYOR"Suriye'de bir anayasa komisyonu kurulması için çalışmalar sürdürüldüğünü de belirten Mevlüt Çavuşoğlu, "Suriye'de bir taraftan terörle mücadele için gerekli tedbirleri alıyoruz. Geçtiğimiz yıllarda ve geçen yılda attığımız adımlar ortada. Diğer taraftan İdlib Muhturası'nı koruyarak sahada ateşkesi sağlamaya çalışıyoruz. Ama en önemlisi siyasi çözüm için özellikle Astana ve Soçi süreçleri ile Cenevre Süreci'ni canlandırarak Suriye'de bir anayasa komisyonunun kurulması için çalışmalarımızı yoğunlaştırdık. Önümüzde ki günlerde bu anayasa komisyonunu kurup sivil toplum, rejim ve muhalefeti bir araya getirerek ülke için bir anayasa taslağı hazırlamalarına yardımcı olacağız" dedi."VİZE SERBESTESİNİ HAYATA GEÇİRMEK İÇİN AB İLE MUTABIK KALACAĞIZ"Avrupa Birliği'nin Türkiye ile özellikle müzakere sürecine bazı sorunlar yarattığını ifade eden Çavuşoğlu, vize serbestesine de değindi. Çavuşoğlu, sözlerine şu şekilde devam etti: "Avrupa Birliği ile birlikte çalıştığımız ve esasen başarabildiğimiz, çalışabileceğimiz alanlar var. Üç tur görüşmelerden sonra tıkanan gümrük birliği anlaşmasının modernizasyonu, ya da güncellenmesi konusunda tekrar müzakerelerin başlaması gerektiğini her iki taraf da söylüyor. Çünkü her iki tarafın da yararına. Keza vize serbestesinin hayata geçmesi için geri kalan altı kriter üzerinde çalışma gruplarımız ikişer defa bir araya geldi, müzakereleri başlattık. ve bu kriterler yerine getirildikten sonra vize serbestesini hayata geçirmek için Avrupa Birliği ile birlikte adım atma konusunda mutabık kalacağız." - İstanbul