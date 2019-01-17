Çavuşoğlu: "(Suriye'de Güvenli Bölge) ABD ile Görüşmeye Devam Edeceğiz"
2 saat önce
- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun soruları cevaplaması ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Makedonya Dışişleri Bakanı Nikola Dimitrov ile düzenlediği ortak basın toplantısında gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını cevapladı.
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Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 01:26 Kaynak: AA
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