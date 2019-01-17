Son Dakika Haberleri: Çavuşoğlu: "(Suriye'de Güvenli Bölge) ABD ile Görüşmeye Devam Edeceğiz"

Çavuşoğlu: "(Suriye'de Güvenli Bölge) ABD ile Görüşmeye Devam Edeceğiz"

2 saat önce

- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun soruları cevaplaması ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Makedonya Dışişleri Bakanı Nikola Dimitrov ile düzenlediği ortak basın toplantısında gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını cevapladı.

- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun soruları cevaplaması ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Makedonya Dışişleri Bakanı Nikola Dimitrov ile düzenlediği ortak basın toplantısında gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını cevapladı. (1)

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "( Suriye'de güvenli bölge) İstikrar, Suriyelilerin dönmesi, terörle mücadelede önemli. ABD ile görüşmeye devam edeceğiz"

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 01:26 Kaynak: AA

Makedonya, Amerika Birleşik Devletleri, Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye, Güncel
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