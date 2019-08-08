Son Dakika Haberleri: Çavuşoğlu: "(Suriye'de güvenli bölge) Dünkü mutabakatı çok iyi bir başlangıç olarak...
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Çavuşoğlu: "(Suriye'de güvenli bölge) Dünkü mutabakatı çok iyi bir başlangıç olarak...

1 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 11. Büyükelçiler Konferansı'na ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Çavuşoğlu:
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 11. Büyükelçiler Konferansı'na ilişkin basın toplantısı düzenledi.
Mevlüt Çavuşoğlu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 02:48 Kaynak: AA
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