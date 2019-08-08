Çavuşoğlu: "(Suriye'de güvenli bölge) Dünkü mutabakatı çok iyi bir başlangıç olarak...
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 11. Büyükelçiler Konferansı'na ilişkin basın toplantısı düzenledi.
Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 02:48 Kaynak: AA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
, 11. Büyükelçiler Konferansı'na ilişkin basın toplantısı düzenledi.
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