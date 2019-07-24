Son Dakika Haberleri: Çavuşoğlu: "(Suriye'de güvenli bölge oluşturulması) ABD'nin getirdiği yeni öneriler bizi tatmin...
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Çavuşoğlu: "(Suriye'de güvenli bölge oluşturulması) ABD'nin getirdiği yeni öneriler bizi tatmin...

1 saat önce

Gaztecilerden detay Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun soruları cevaplaması ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Nikaragua Dışişleri Bakanı Denis Moncada Colindres ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Gaztecilerden detay
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun soruları cevaplaması ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Nikaragua Dışişleri Bakanı Denis Moncada Colindres ile ortak basın toplantısı düzenledi. (3)
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "( Suriye'de güvenli bölge oluşturulması) ABD'nin getirdiği yeni öneriler bizi tatmin eder düzeyde değil"
Çavuşoğlu: (Suriye'de güvenli bölge oluşturulması) ABD'nin getirdiği yeni öneriler bizi tatmin...
Amerika Birleşik Devletleri, Mevlüt Çavuşoğlu, Nikaragua, Suriye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 02:49 Kaynak: AA
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