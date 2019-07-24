Çavuşoğlu: "(Suriye'de güvenli bölge oluşturulması) ABD'nin getirdiği yeni öneriler bizi tatmin...
1 saat önce
Gaztecilerden detay Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun soruları cevaplaması ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Nikaragua Dışişleri Bakanı Denis Moncada Colindres ile ortak basın toplantısı düzenledi.
Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 02:49 Kaynak: AA
Gaztecilerden detay
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
'nun soruları cevaplaması ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Nikaragua
Dışişleri Bakanı Denis Moncada Colindres ile ortak basın toplantısı düzenledi. (3)
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "( Suriye
'de güvenli bölge oluşturulması) ABD'nin getirdiği yeni öneriler bizi tatmin eder düzeyde değil"
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