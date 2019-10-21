Son Dakika Haberleri: Çavuşoğlu: Suriye'deki çatışmanın sadece siyasi bir şekilde çözülebileceğine inanıyoruz
Son Dakika Ekonomi Çavuşoğlu: Suriye'deki çatışmanın sadece siyasi bir şekilde çözülebileceğine inanıyoruz

Çavuşoğlu: Suriye'deki çatışmanın sadece siyasi bir şekilde çözülebileceğine inanıyoruz

1 saat önce

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Suriye'deki çatışmanın sadece ve sadece siyasi bir şekilde çözülebileceğine inanıyoruz.

Çavuşoğlu: Suriye'deki çatışmanın sadece siyasi bir şekilde çözülebileceğine inanıyoruz, System.String[]

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, " Suriye'deki çatışmanın sadece ve sadece siyasi bir şekilde çözülebileceğine inanıyoruz." dedi.

Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 10:06 
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