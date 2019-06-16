Çavuşoğlu: "(Suriye'deki gözlem noktasına saldırı) Rejimin bu saldırganlığını da kabullenmemiz...
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- Dışişleri Bakanlığı Hatay Temsilciliği'nin açılışı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması HATAY - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Dışişleri Bakanlığı Hatay Temsilciliği'nin açılışına katıldı.
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 06:06 Kaynak: AA
- Dışişleri Bakanlığı Hatay
Temsilciliği'nin açılışı
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
'nun konuşması HATAY - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Dışişleri Bakanlığı Hatay Temsilciliği'nin açılışına katıldı.
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "( Suriye
'deki gözlem noktasına saldırı) Rejimin bu saldırganlığını da kabullenmemiz mümkün değil ve İdlib
Muhturası'na da aykırı, Rusya'yla imzaladığımız. Burada rejimi durdurmak da Suriye konusunda yakın iş birliğinde çalıştığımız Rusya'nın ve İran
'ın sorumluğudur. Çünkü her ikisi de rejimin garantörüdür"
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