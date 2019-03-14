Son Dakika Haberleri: Çavuşoğlu, Suriye'nin ve Bölgenin Geleceğinin Desteklenmesi Konferansında Konuştu (3)

Çavuşoğlu, Suriye'nin ve Bölgenin Geleceğinin Desteklenmesi Konferansında Konuştu (3)

1 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Birliği Konsey Binası'nda düzenlenen Suriye'nin ve Bölgenin Geleceğinin Desteklenmesi başlıklı konferansta konuştu.

Çavuşoğlu, Suriye'nin ve Bölgenin Geleceğinin Desteklenmesi Konferansında Konuştu (3), System.String[]
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Birliği Konsey Binası'nda düzenlenen Suriye'nin ve Bölgenin Geleceğinin Desteklenmesi başlıklı konferansta konuştu.

DHA-Dış Haberler - Belçika - - Duruel

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 03:50 Kaynak: DHA

DHA, Avrupa Birliği, Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye, Dünya
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