Çavuşoğlu, Suriye'nin ve Bölgenin Geleceğinin Desteklenmesi Konferansında Konuştu (3)
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Birliği Konsey Binası'nda düzenlenen Suriye'nin ve Bölgenin Geleceğinin Desteklenmesi başlıklı konferansta konuştu.
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Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 03:50 Kaynak: DHA
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