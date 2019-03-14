Son Dakika Haberleri: Çavuşoğlu, "Suriye ve Bölgenin Geleceğinin Desteklenmesi" Konulu Iıı. Brüksel Konferansı'na Katıldı

Çavuşoğlu, "Suriye ve Bölgenin Geleceğinin Desteklenmesi" Konulu Iıı. Brüksel Konferansı'na Katıldı

10 dakika önce

- Konferanstan detaylar BRÜKSEL - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Brüksel'de "Suriye ve bölgenin geleceğinin desteklenmesi" konulu III. Brüksel Konferansı'na katıldı.

- Konferanstan detaylar BRÜKSEL - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Brüksel'de "Suriye ve bölgenin geleceğinin desteklenmesi" konulu III. Brüksel Konferansı'na katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 02:51 Kaynak: AA

Mevlüt Çavuşoğlu, Brüksel, Suriye, Güncel
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