Çavuşoğlu, "Suriye ve Bölgenin Geleceğinin Desteklenmesi" Konulu Iıı. Brüksel Konferansı'na Katıldı
10 dakika önce
- Konferanstan detaylar BRÜKSEL - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Brüksel'de "Suriye ve bölgenin geleceğinin desteklenmesi" konulu III. Brüksel Konferansı'na katıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 02:51 Kaynak: AA
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