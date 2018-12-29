Son Dakika Haberleri: Çavuşoğlu: Suriye ve Bölgesel Konularda Rusya ve İran'la Yakın İşbirliğine Devam Edeceğiz

Çavuşoğlu: Suriye ve Bölgesel Konularda Rusya ve İran'la Yakın İşbirliğine Devam Edeceğiz

1 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile Suriye'deki gelişmelerin değerlendirildiği heyetlerarası görüşmelerde bulundu.

Çavuşoğlu: Suriye ve Bölgesel Konularda Rusya ve İran'la Yakın İşbirliğine Devam Edeceğiz, System.String[]
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile Suriye'deki gelişmelerin değerlendirildiği heyetlerarası görüşmelerde bulundu.

Toplantının ardından Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Tüm terör örgütlerinin Suriye topraklarından temizlenmesi konusunda ortak irademiz var. Suriye ve bölgesel konularda Rusya ve İran'la yakın işbirliğine devam edeceğiz. Biz Astana garantörleri olarak, Suriye'nin toprak bütünlüğünü, siyasi birliğini savunuyoruz ve bunlara halel getirecek tüm çabalara da karşıyız." dedi.

LAVROV'DAN ÖNEMLİ MESAJ

Rus Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da, "Suriye'de terörist tehlikesini ortadan kaldırmak için birliklerimizin koordinasyonu konusunda mutabakata vardık. Mültecilerin ülkelerine dönmeleri için gerekli koşulların sağlanmasıyla ilgili çalışmalarımızı yoğunlaştırma konusunda anlaştık."  dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 04:15 Kaynak: DHA

İran, Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Federasyonu, Suriye, Dünya
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