Çavuşoğlu, "Suriye ve Irak: Deaş'tan Kurtarma Toplantısı"Na Katıldı
4 dakika önce
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Suriye ve Irak: DEAŞ'tan Kurtarma Toplantısı" başlıklı birinci ana oturumuna iştirak etti.
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Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 07:31 Kaynak: İHA
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