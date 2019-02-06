Son Dakika Haberleri: Çavuşoğlu, "Suriye ve Irak: Deaş'tan Kurtarma Toplantısı"Na Katıldı

Çavuşoğlu, "Suriye ve Irak: Deaş'tan Kurtarma Toplantısı"Na Katıldı

4 dakika önce

- Çavuşoğlu, "Suriye ve Irak: DEAŞ'tan Kurtarma Toplantısı"na katıldıWASHINGTON - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Suriye ve Irak: DEAŞ'tan Kurtarma Toplantısı" başlıklı birinci ana oturumuna iştirak etti.

Çavuşoğlu,
- Çavuşoğlu, "Suriye ve Irak: DEAŞ'tan Kurtarma Toplantısı"na katıldı

WASHINGTON - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Suriye ve Irak: DEAŞ'tan Kurtarma Toplantısı" başlıklı birinci ana oturumuna iştirak etti.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, DEAŞ'la Mücadele Uluslararası Koalisyonu Dışişleri Bakanları Toplantısı için ABD'nin başkenti Washington'a geldi. Çavuşoğlu toplantı kapsamında "Suriye ve Irak: DEAŞ'tan kurtarma toplantısı" başlıklı birinci ana oturumuna katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 09:04 Kaynak: İHA

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