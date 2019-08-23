Son Dakika Haberleri: Çavuşoğlu: "Suriyelilerin dönüşü konusunda Lübnan, Ürdün ve Irak ile ortak forum düzenleyebiliriz....
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Çavuşoğlu: "Suriyelilerin dönüşü konusunda Lübnan, Ürdün ve Irak ile ortak forum düzenleyebiliriz....

59 dakika önce

Çavuşoğlu: "Suriyelilerin dönüşü konusunda Lübnan, Ürdün ve Irak ile ortak forum düzenleyebiliriz. Uluslararası toplumu da davet edebiliriz"

Çavuşoğlu:

Çavuşoğlu: "Suriyelilerin dönüşü konusunda Lübnan, Ürdün ve Irak ile ortak forum düzenleyebiliriz. Uluslararası toplumu da davet edebiliriz"

Lübnan, Ürdün, Irak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 02:02 Kaynak: AA
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