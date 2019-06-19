Son Dakika Haberleri: Çavuşoğlu: "Suriyelilerin kendi anayasalarının hazırlanması ve siyasi çözüme doğru ilerleme...
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Çavuşoğlu: "Suriyelilerin kendi anayasalarının hazırlanması ve siyasi çözüme doğru ilerleme...

1 saat önce

- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması ANKARA - TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Nüfus Hareketleri ile Güvenlik Arasındaki İlişki" başlıklı Akdeniz Parlamenter Asamblesi toplantısına katıldı.

- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması ANKARA - TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Nüfus Hareketleri ile Güvenlik Arasındaki İlişki" başlıklı Akdeniz Parlamenter Asamblesi toplantısına katıldı. (3)
Çavuşoğlu: Suriyelilerin kendi anayasalarının hazırlanması ve siyasi çözüme doğru ilerleme...
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 11:50 Kaynak: AA
Akdeniz, Mustafa Şentop, Mevlüt Çavuşoğlu, Güncel
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