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Çavuşoğlu, Tacikistan Sanayi ve Yeni Teknolojiler Bakanı Kabir ile görüştü - Son Dakika

Çavuşoğlu, Tacikistan Sanayi ve Yeni Teknolojiler Bakanı Kabir ile görüştü

18.12.2021 12:52
Çavuşoğlu, Tacikistan Sanayi ve Yeni Teknolojiler Bakanı Kabir ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 3. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi kapsamında İstanbul'da, Tacikistan Sanayi ve Yeni Teknolojiler Bakanı Sherali Kabir ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 3. Türkiye- Afrika Ortaklık Zirvesi kapsamında İstanbul'da, Tacikistan Sanayi ve Yeni Teknolojiler Bakanı Sherali Kabir ile bir araya geldi.

Çavuşoğlu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Bu sabah Tacikistan Sanayi ve Yeni Teknolojiler Bakanı'yla ekonomik ve ticari ilişkilerimiz ile ulaştırma imkanlarını ele aldık." ifadesini kullandı.

Birincisi İstanbul'da, ikincisi Ekvator Ginesi'nin başkenti Malabo'da yapılan Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi'nin üçüncüsü, "Birlikte Kalkınma ve Refah için Güçlendirilmiş Ortaklık" temasıyla İstanbul'da başladı.

İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen ve 18 Aralık'a kadar sürecek zirveye, Afrika ülkelerinden devlet başkanları, bakanlar ve uluslararası kurum temsilcileri katılıyor.

Mevlüt Çavuşoğlu, İstanbul, Türkiye, Afrika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çavuşoğlu, Tacikistan Sanayi ve Yeni Teknolojiler Bakanı Kabir ile görüştü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çavuşoğlu, Tacikistan Sanayi ve Yeni Teknolojiler Bakanı Kabir ile görüştü - Son Dakika
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