- Çavuşoğlu, Tacikistanlı mevkidaşını Afganistan konulu toplantıya davet etti- Çavuşoğlu: "Tacikistan'da en büyük 5'inci yatırımcı ülkeyiz" - Son Dakika

- Çavuşoğlu, Tacikistanlı mevkidaşını Afganistan konulu toplantıya davet etti

Çavuşoğlu: "Tacikistan'da en büyük 5'inci yatırımcı ülkeyiz"

DUŞANBE - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Tacikistan Dışişleri Bakanı Sirojiddin Muhriddin'i Türkiye'de gerçekleştirilecek Afganistan konulu toplantıya davet etti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Tacikistan Dışişleri Bakanı Sirojiddin Muhriddin ile gerçekleştirdiği baş başa ve heyetlerarası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Tacikistanlı mevkidaşı ve heyetlerle birlikte gerçekleştirilen toplantılarda ikili ilişkilileri ilerletmek için atılabilecek adımların ele alındığını ifade eden Bakan Çavuşoğlu, "Ayrıca bu yıl içinde ve gelecekte karşılıklı gerçekleştirebileceğimiz ziyaretleri değerlendirdik. Bu ziyaretlerin gerçekleştirilmesi için iki dışişleri bakanlıkları olarak birlikte çalışacağız. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan geçen sene pandemi sebebiyle ertelemek durumunda kaldığı ziyaretini bu yıl içinde mümkün olursa gerçekleştirmek istiyor. Bu ziyaret vesilesiyle hükümetler arası zirve yani işbirliği konseyi toplantısını da gerçekleştirmek istiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Tacikistan Cumhurbaşkanı saygıdeğer İmamali Rahman'ı 18-20 Haziran'da Antalya'da düzenleyeceğimiz Antalya Diplomasi Forumu'nda ağırlamaktan büyük bir mutluluk duyacaktır" dedi.

Tacikistan'la ekonomi, ticaret, kültür, eğitim, güvenlik, konsolosluk işleri olmak üzere her alanda ilişkilerin geliştiğine dikkat çeken Çavuşoğlu, "Tacikistan'da en büyük 5'inci yatırımcı ülkeyiz ve firmalarımızın Tacikistan'a daha fazla yatırım yapma isteğini dün akşamki toplantıda gördük. Ulaştırma, havadan, karadan, lojistik gibi konuları ve firmalarımızın daha fazla yatırım için teşvik edilebileceği alanları ve konuları da samimi bir şekilde ele alma imkanımız oldu" diye konuştu.

Tacikistan vatandaşlarının Türkiye'ye vizesiz gelebildiğini hatırlayan Çavuşoğlu, "Tacikistan vatandaşları ülkemizde 90 gün kalabiliyor. Tacikistan'da inşallah Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına vizeyi kaldırır. Türk Hava Yolları da daha fazla sefer düzenlemek istiyor. Bu konuda da yardımlarını rica ettik" dedi.

İki ülkenin Dışişleri Bakanlıkları arasında 2021-2023 yıllarını kapsayan İş Birliği Programı ve Protokol Konularında İş Birliği Mutabakat Zaptının imzaladığını ifade eden Çavuşoğlu, "Bu iş birliği programının başarılı bir şekilde uygulanması için hep birlikte çaba sarf edeceğiz" şeklinde konuştu.

Bakan Çavuşoğlu, yarın düzenlenecek Asya'nın Kalbi-İstanbul Süreci 9'uncu Bakanlar Konferansı için Tacikistan'ı tebrik ederek Tacikistan Dışişleri Bakanı Sirojiddin Muhriddin'i Türkiye'de gerçekleştirilecek Afganistan konulu toplantıya davet etti.