Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Tacikistan Dışişleri Bakanı Sirojiddin Muhriddin ile bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ikili ilişkileri ele almak ve Asya'nın Kalbi-İstanbul Süreci 9'uncu Bakanlar Konferansı'na katılmak için geldiği Tacikistan'da temaslarını sürdürüyor. Çavuşoğlu, 2 günlük ziyareti kapsamında Tacikistan Dışişleri Bakanı Sirojiddin Muhriddin ile baş başa görüşme gerçekleştirdi.
Bakan Çavuşoğlu'nun temasları çerçevesinde Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman tarafından kabul edilmesi bekleniyor.
(İHA)
Kaynak: İHA
Son Dakika › Politika › Çavuşoğlu, Tacikistanlı mevkidaşı Muhriddin ile görüştü - Son Dakika