- Çavuşoğlu, Tacikistanlı mevkidaşı Muhriddin ile görüştü - Son Dakika

- Çavuşoğlu, Tacikistanlı mevkidaşı Muhriddin ile görüştü

DUŞANBE - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Tacikistan Dışişleri Bakanı Sirojiddin Muhriddin ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ikili ilişkileri ele almak ve Asya'nın Kalbi- İstanbul Süreci 9'uncu Bakanlar Konferansı'na katılmak için geldiği Tacikistan'da temaslarını sürdürüyor. Çavuşoğlu, 2 günlük ziyareti kapsamında Tacikistan Dışişleri Bakanı Sirojiddin Muhriddin ile baş başa ve heyetlerarası görüşme gerçekleştirdi.

Bakan Çavuşoğlu'nun temasları çerçevesinde Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman tarafından kabul edilmesi bekleniyor.