Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: '(İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği) Eğer bir müzakere olacaksa bizim gönderdiğimiz belgeler üzerinden olmalı. Top...

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: '(İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği) Eğer bir müzakere olacaksa bizim gönderdiğimiz belgeler üzerinden olmalı. Top...

Kaynak: AA

Mevlüt Çavuşoğlu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Çavuşoğlu: '(Tahıl koridoru) Rusya'dan cevap bekliyoruz' - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.