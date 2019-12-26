Çavuşoğlu: "Tarihin sarkacı yeniden Asya'ya doğru kayıyor" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çavuşoğlu: 'Tarihin sarkacı yeniden Asya'ya doğru kayıyor' - Son Dakika

Çavuşoğlu: "Tarihin sarkacı yeniden Asya'ya doğru kayıyor"

6 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun salona girişi Açılışa katılanlar Mevlüt Çavuşoğlu'nun kürsüye çıkması Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yeniden Asya Çalıştayı'nın açılışına katıldı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun salona girişi

Açılışa katılanlar

Mevlüt Çavuşoğlu'nun kürsüye çıkması

Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yeniden Asya Çalıştayı'nın açılışına katıldı. (1)

Çavuşoğlu: Tarihin sarkacı yeniden Asya'ya doğru kayıyor

Mevlüt Çavuşoğlu, Asya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 10:27 Kaynak: AA
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