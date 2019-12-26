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Çavuşoğlu: "Tarihin sarkacı yeniden Asya'ya doğru kayıyor"
6 saat önce
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun salona girişi Açılışa katılanlar Mevlüt Çavuşoğlu'nun kürsüye çıkması Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yeniden Asya Çalıştayı'nın açılışına katıldı.
Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 10:27 Kaynak: AA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun salona girişi
Açılışa katılanlar
Mevlüt Çavuşoğlu'nun kürsüye çıkması
Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yeniden Asya Çalıştayı'nın açılışına katıldı. (1)
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