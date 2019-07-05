Son Dakika Haberleri: Çavuşoğlu: "Tek taraflılığı savunan ülkeler veya siyasetçiler adeta dünyayı domine etmeye...
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Çavuşoğlu: "Tek taraflılığı savunan ülkeler veya siyasetçiler adeta dünyayı domine etmeye...

42 dakika önce

- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması KONYA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yurtdışı Din Hizmetleri Konferansı'nda konuştu.

- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması KONYA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yurtdışı Din Hizmetleri Konferansı'nda konuştu. (1)
Çavuşoğlu: Tek taraflılığı savunan ülkeler veya siyasetçiler adeta dünyayı domine etmeye...
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 12:21 Kaynak: AA
dışişleri bakanı mevlüt çavuşoğlu, Güncel
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