Çavuşoğlu: "Tek taraflılığı savunan ülkeler veya siyasetçiler adeta dünyayı domine etmeye...
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- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması KONYA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yurtdışı Din Hizmetleri Konferansı'nda konuştu.
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 12:21 Kaynak: AA
- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
'nun konuşması KONYA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yurtdışı Din Hizmetleri Konferansı'nda konuştu. (1)
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