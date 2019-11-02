Çavuşoğlu: Tel Abyad saldırısı, YPG'yi masum gösterenlere ibret olsun
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DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Tel Abyad'da çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesine ve yaralanmasına neden olan bombalı saldırıyla ilgili, "Tel Abyad'da onlarca masumu hedef alan saldırı terör örgütü YPG'ye kol kanat geren, onu masum gösterenlere ibret olsun" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 08:17 Kaynak: DHA
DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Tel Abyad'da çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesine ve yaralanmasına neden olan bombalı saldırıyla ilgili, "Tel Abyad'da onlarca masumu hedef alan saldırı terör örgütü YPG'ye kol kanat geren, onu masum gösterenlere ibret olsun" dedi.
Bakan Çavuşoğlu, sosyal medya hesabı Twitter'dan saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, "Tel Abyad'da onlarca masumu hedef alan saldırı terör örgütü YPG'ye kol kanat geren, onu masum gösterenlere ibret olsun. Bu hain saldırı, Barış Pınarı Harekatı'nın ne kadar doğru ve yerinde olduğunun en büyük göstergesidir" ifadelerine yer verdi.
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