Son Dakika Haberleri: Çavuşoğlu: Terör Örgütlerinin Suriye'den Temizlenmesi İçin Rusya ile Ortak İrademiz Var

Çavuşoğlu: Terör Örgütlerinin Suriye'den Temizlenmesi İçin Rusya ile Ortak İrademiz Var

28 dakika önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, MİT Başkanı Hakan Fidan ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan oluşan Türk heyeti, Rus muhataplarıyla Moskova'da Suriye konusunda temaslarda bulundu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, MİT Başkanı Hakan Fidan ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan oluşan Türk heyeti, Rus muhataplarıyla Moskova'da Suriye konusunda temaslarda bulundu…

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»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 05:16 Kaynak: Youtube

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