Son Dakika Haberleri: Çavuşoğlu: Terörist Mazlum Kobani ile müttefiklerimizin görüşmesi kabul edilemez
Son Dakika Ekonomi Çavuşoğlu: Terörist Mazlum Kobani ile müttefiklerimizin görüşmesi kabul edilemez

Çavuşoğlu: Terörist Mazlum Kobani ile müttefiklerimizin görüşmesi kabul edilemez

13 dakika önce

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Hakkında kırmızı bülten olan biriyle (Terörist Mazlum Kobani) müttefiklerimizin görüşmesi kabul edilemez." dedi.

Çavuşoğlu: Terörist Mazlum Kobani ile müttefiklerimizin görüşmesi kabul edilemez, System.String[]

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Hakkında kırmızı bülten olan biriyle (Terörist Mazlum Kobani) müttefiklerimizin görüşmesi kabul edilemez." dedi.

Mevlüt Çavuşoğlu, Mazlum Kobani, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 02:39 
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