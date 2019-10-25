Çavuşoğlu: Terörist Mazlum Kobani ile müttefiklerimizin görüşmesi kabul edilemez
13 dakika önce
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Hakkında kırmızı bülten olan biriyle (Terörist Mazlum Kobani) müttefiklerimizin görüşmesi kabul edilemez." dedi.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Hakkında kırmızı bülten olan biriyle (Terörist Mazlum Kobani) müttefiklerimizin görüşmesi kabul edilemez." dedi.
Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 02:39
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