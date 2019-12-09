Son Dakika Haberleri: Çavuşoğlu: "Teröristleri inlerinde, ülke içinde ve ötesinde yok etmeye devam edeceğiz"
Son Dakika Güncel Çavuşoğlu: 'Teröristleri inlerinde, ülke içinde ve ötesinde yok etmeye devam edeceğiz' - Son Dakika

Çavuşoğlu: "Teröristleri inlerinde, ülke içinde ve ötesinde yok etmeye devam edeceğiz"

6 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Afganistan İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakan Vekili İdris Zaman, Dolmabahçe Ofisi'nde ortak basın toplantısı düzenledi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Afganistan İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakan Vekili İdris Zaman, Dolmabahçe Ofisi'nde ortak basın toplantısı düzenledi.

Çavuşoğlu: Teröristleri inlerinde, ülke içinde ve ötesinde yok etmeye devam edeceğiz

Mevlüt Çavuşoğlu, Afganistan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 07:11 Kaynak: AA
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