Son Dakika Haberleri: Çavuşoğlu: "Teröristlerin Güdümünde Olanlar ve O Teröristlerle Aynı İttifak İçinde Olanlar Beka...

Çavuşoğlu: "Teröristlerin Güdümünde Olanlar ve O Teröristlerle Aynı İttifak İçinde Olanlar Beka...

1 saat önce

- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması ANTALYA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Aksu'da halka hitap etti.

Çavuşoğlu:
- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması
ANTALYA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Aksu'da halka hitap etti. (3)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 03:19 Kaynak: AA

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