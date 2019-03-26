Çavuşoğlu: "Teröristlerin Güdümünde Olanlar ve O Teröristlerle Aynı İttifak İçinde Olanlar Beka...
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- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması ANTALYA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Aksu'da halka hitap etti.
- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması
ANTALYA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Aksu'da halka hitap etti. (3)
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Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 03:19 Kaynak: AA
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