Çavuşoğlu: "Terörle Mücadele de Gücümüz Daha da Arttı"
17 dakika önce
- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması ANTALYA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'nın Akseki ilçesinde vatandaşlara hitap etti.
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Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 06:25 Kaynak: AA
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