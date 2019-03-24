Son Dakika Haberleri: Çavuşoğlu: "Terörle Mücadele de Gücümüz Daha da Arttı"

Çavuşoğlu: "Terörle Mücadele de Gücümüz Daha da Arttı"

17 dakika önce

- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması ANTALYA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'nın Akseki ilçesinde vatandaşlara hitap etti.

- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması ANTALYA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'nın Akseki ilçesinde vatandaşlara hitap etti. (1)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 06:25 Kaynak: AA

Akseki, Antalya, Mevlüt Çavuşoğlu, Güncel
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