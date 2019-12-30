Çavuşoğlu tezkere konusunda chp genel başkanı kemal kılıçdaroğlu'nu ziyaret ediyor - Son Dakika

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Çavuşoğlu tezkere konusunda chp genel başkanı kemal kılıçdaroğlu'nu ziyaret ediyor
6 saat önce
Çavuşoğlu tezkere konusunda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret ediyor. Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 12:25 Kaynak: DHA
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