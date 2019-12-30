Son Dakika › Güncel › Çavuşoğlu tezkere konusunda chp genel başkanı kemal kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti-detay - Son Dakika
Çavuşoğlu tezkere konusunda chp genel başkanı kemal kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti-detay
6 saat önce
Çavuşoğlu tezkere konusunda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti-Detay. Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 04:05 Kaynak: DHA
Son Dakika Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde anahtar Meral Akşener'in elinde mi? Bakan Çavuşoğlu, Libya tezkeresi için Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti! CHP tezkereye tepki gösterdi Meteoroloji'den İstanbul'a yeni uyarı! Fırtına şiddetini artırarak devam edecek Mısır, "Libya'yı görüşmek üzere" Arap Birliğini olağanüstü toplantıya çağırdı