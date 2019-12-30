Çavuşoğlu tezkere konusunda iyi parti'yi ziyaret etti- 3 - Son Dakika

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Çavuşoğlu tezkere konusunda iyi parti'yi ziyaret etti- 3
7 saat önce
Çavuşoğlu tezkere konusunda İYİ Parti'yi ziyaret etti- 3.
Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 03:59 Kaynak: DHA
Çavuşoğlu tezkere konusunda İYİ Parti'yi ziyaret etti- 3
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