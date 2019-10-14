Son Dakika Haberleri: Çavuşoğlu-Tleuberdi görüşmesi - BAKÜ
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Çavuşoğlu-Tleuberdi görüşmesi - BAKÜ

1 saat önce

Bakan Çavuşoğlu'nun Kazakistan Dışişleri Bakanı Tleuberdi ile görüşmesi detaylar BAKÜ - Türk Konseyi Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de yapıldı.

Bakan Çavuşoğlu'nun Kazakistan Dışişleri Bakanı Tleuberdi ile görüşmesi detaylar BAKÜ - Türk Konseyi Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de yapıldı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, toplantı öncesi Kazakistan Dışişleri Bakanı Mukhtar Tleuberdi ile görüştü.

Çavuşoğlu-Tleuberdi görüşmesi - BAKÜ

Mevlüt Çavuşoğlu, Bakü, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 10:07 Kaynak: AA
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