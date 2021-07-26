Çavuşoğlu, Togo Dışişleri Bakanı Dussey ile görüştü - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Togo Dışişleri, Bölgesel Entegrasyon ve Yurtdışındaki Togolular Bakanı Robert Dussey'i karşılaması
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Robert Dussey'in fotoğraf çektirmesi
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Robert Dussey'in görüşmesi ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Togo Dışişleri, Bölgesel Entegrasyon ve Yurtdışındaki Togolular Bakanı Robert Dussey ile görüştü.
Kaynak: AA
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