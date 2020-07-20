Çavuşoğlu: "Togo'ya ilk resmi ziyareti yapmaktan mutluluk duyuyorum" - Son Dakika

Çavuşoğlu: "Togo'ya ilk resmi ziyareti yapmaktan mutluluk duyuyorum"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Togo'ya ilk resmi ziyareti yapmaktan mutluluk duyuyorum.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, " Togo'ya ilk resmi ziyareti yapmaktan mutluluk duyuyorum. İşbirliğimizi güçlendirecek üç anlaşma imzaladık" dedi.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Togo'da Cumhurbaşkanı Faure Gnassingbé ile görüşmesinin ardından Togo Dışişleri, Afrika Entegrasyonu ve Yurtdışı Togolular Bakanı Robert Dussey ile ortak basın toplantısı düzenledi. Bakan Çavuşoğlu, "Öncelikle dostum Robert'te daveti için teşekkür ediyorum. Türkiye'den Togo'ya ilk dışişleri bakanı düzeyindeki ziyareti gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyorum. Türkiye olarak Afrika ülkeleri ve bölgesel örgütler ile ilişkilerimizi geliştirme konusunda kararlıyız. 2012'de 12 büyükelçiliğimiz varken, şu an 42 büyükelçiliğimiz var. İnşallah 43'üncü büyükelçiliğimizi Togo'da açacağız. Afrika Birliği ile ilişkilerimize önem veriyoruz. Togo'ya da bu ilişkimize destek verdiği için çok teşekkür ediyorum. Bugün Cumhurbaşkanı ve dostum Robert ile ilişkilerimizi nasıl geliştirebileceğimizi değerlendirdik. İmzaladığımız anlaşmalar ile ilişkimizin hukuki zeminini güçlendirdik. Salgın döneminde de dayanışmamızı gösterdik, TİKA'nın tıbbi malzeme yardımını Togo'ya ulaştırdık. Bugün sembolikte olsa yanımızda tıbbi malzeme getirdik. Türk firmalarını Togo'ya yatırım yapmaları ve projeleri üstlenmeleri için teşvik edeceğiz. Karma ekonomi anlaşmasını ise müzakere ediyoruz. Sadece eğitim, kültür, teknoloji ve diplomatik olarak değil her alanda ilişkilerimizi geliştirme konusunda mutabık kaldık. Buradaki FETÖ'ye ait okulun da Maarif Vakfı'na devredilecek olmasından dolayı duyduğum mutluluğu dile getirmek istiyorum. 4 sene önce Türkiye'de darbe girişiminde bulunan FETÖ bulunduğu her ülke için tehdittir, tehlikedir. 23'ü Afrika'da 43 ülkede 333 okulu olan Maarif Vakfı Toga'da bir okulla yetinmeyecek, eğitim kalitesini arttırırken Togo'nun desteği ile okul sayısını da arttıracaktır. Kısa bir ziyaret olmasına rağmen birçok konuyu kapsayan verimli ve sonuç odaklı toplantıları gerçekleştirdik. Hem Sayın Cumhurbaşkanı'na hem de dostum Robert'e teşekkür ediyorum" dedi.

Togo Dışişleri Bakanı Dussey ise yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin Togo'nun bağımsızlığından bu yana ilk dışişleri ziyareti bugün yapıldı. İki ülke arasındaki ilişkilerin pekiştirilmesi konusunda karar verildi. Ankara'da Togo Büyükelçiliği açılacak ve bugün 3 anlaşma imzaladık. Çok yakında THY'nin de Lome'ye direkt uçuşlarını başlatmasını umuyoruz. FETÖ'ye ait okulun çok yakında Maarif Vakfı'na devri konusunda taahhüdümüzü dile getirdik. En kısa sürede gereken yapılacak, eğitim konusunda çabalar sürecek. Togo, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Afrika vizyonunu destekliyor" ifadelerini kullandı.

(İHA)

Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı, Afrika, Togo, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2020 23:27 Kaynak: İHA

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